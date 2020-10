Black-out a Grandate: mezzo paese senza energia elettrica

Black-out a Grandate dalla prima mattina del 5 ottobre 2020. Si tratta del secondo black-out nel giro di due giorni. Il primo ha tenuto al buio e senza elettricità gran parte del paese per un giorno intero, con conseguenti disagi immaginabili. Da questa mattina mezzo paese è di nuovo senza luce ed elettricità. Il problema ha toccato anche la scuola media di Grandate. A causa del blackout è venuta meno anche la linea telefonica per per centinaia di utenze.

