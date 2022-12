Birra lombarda, nasce il marchio regionale e nuovi percorsi turistici dedicati

Qualche numero: "I microbirrifici in Lombardia - continua Massardi - sono ben 155, triplicati in 10 anni, il 16% del totale italiano, con una produzione di 112mila ettolitri e 540 persone occupate, a cui va aggiunto l'indotto dell'intero settore per un fatturato stimato di almeno 70 milioni di euro. Un settore di nicchia ma che ora, grazie a Regione Lombardia, sarà in grado di affrontare la spregiudicatezza del settore e le multinazionali". Primo firmatario del progetto di legge il consigliere regionale Andrea Monti.

La birra del lago di Como

Il territorio lariano è sempre stato attento a queste produzioni. A luglio 2022 ai Giardini a Lago di viale Corridoni a Como, Always Hop, c'è stato il Festival della birra artigianale, con grande spazio ai birrifici artigianali.

Nel 2021 era nata la Bread Beer, la birra del Lago di Como. Anche questo progetto aveva una valenza turistica nell'essere un prodotto a KM 0 promotore del rilancio del nostro territorio. L’idea era nata da Confcommercio Como ed è stata concepita così anche per ridurre lo spreco alimentare e promuovere un’economia circolare. L'etichetta, manco a dirlo, riportava l’immagine del Lago di Como.