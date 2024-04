Bidoni dell'immondizia sul marciapiede da tre giorni fuori dall'ex Asl

Cinque bidoni blu della spazzatura fanno bella mostra di sé in via Cadorna a Como. I bidoni si trovano, per la precisione, davanti allo stabile del civico 8, quello di proprietà dell'Asst Lariana ma che dallo scorso autunno è stato messo a disposizione di una cooperativa che gestisce la struttura per ospitare minori non accompagnati. Su almeno uno dei bidoni si può leggere la scritta "Asst Lariana", segno forse che quei bidoni sono stati esposti proprio da qualcuno che vive o lavora in quello stabile che una volta ospitava l'Asl. La residente che fotografato i bidoni e inviato alla redazione di QuiComo la segnalazione, si domanda, giustamente, a chi competa esporre e poi ritirare i bidoni in questione: "Sono lì da venerdì pomeriggio. Ho provato a chiamare i vari uffici che credevo avessero la responsabilità dei bidoni, ma nessuno mi ha saputo dire niente".