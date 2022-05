Manifestare pedalando: la biciclettata da Cantù e Como per chiedere una mobilità sostenibile

Circa un centinaio i partecipanti alla pedalata di oggi che partendo da piazza Garibaldi in Cantù è giunta fino a Como passando dalla via Canturina.

Una biciclettata che ha visto unirsi le forze di Fridays For Future Como, organizzatore dell'evento, a molte altre realtà quali il Coordinamento per una mobilità sostenibile - no Canturina Bis, Unione degli Studenti, Como Pride, Arci e il Coordinamento No Incenerimento Fanghi.

Durante la manifestazione si è scelto di passare davanti a luoghi strategici per la mobilità, come la stazione di Cantù posta sulla Como-Lecco ferroviaria, la Canturina, Albate, Camerlata, fino ad arrivare in via Mentana, dove doveva passare il progetto - mai realizzato - della ciclopedonale, per terminare davanti al Municipio del Comune di Como.

I partecipanti hanno scelto di mettersi in sella e quindi anche in gioco per far vedere che pensare a una mobilità diversa è possibile da una parte, dall'altra è difficile in quanto piste ciclabili lungo le vie più trafficate non esistono e le strade non sono sicure."

Abbiamo parlato di trasporti e di accessibilità, di mobilità integrata, della necessità di ripensare interamente la rete di trasporti pubblici a Como - scrivono i ragazzi di FFF in una nota stampa - che ancora oggi non funziona e crea enormi disagi a chi li utilizza".