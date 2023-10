Parco di Villa Olmo, bici sì o bici no? Facciamo chiarezza

Segnaletica e disposizioni discordanti all'ingresso del parco di Villa Olmo. Dopo l'articolo che documenta l'accesso di ciclisti in sella alle bici nel parco della settecentesca villa, molti cittadini hanno fatto notare che vicino ai cartelli che obbligano di condurre le due ruote a mano, ci sono anche cartelli che indicano qualcosa di diverso. Di questo si era già accorto un anno fa il consigliere comunale del PD, Stefano Legnani, che in una dichiarazione preliminare aveva chiesto all'amministrazione di fare finalmente un po' di chiarezza e di rendere la segnaletica inequivocabile per chi accede al parco.

"Un'ordinanza del maggio 2018 - spiega Legnani - prevede che l'uso di biclette a passo d'uomo è consentito solo lungo l'itinerario segnalato di attraversamento del parterre, anche se condotte a mano. Ai due ingressi del parco vi sono i cartelli e le planimetrie che prevedono tale possibilità. Vi sono però anche dei vecchi cartelli che vietano la circolazione delle biciclette. Già un anno fa avevo segnalato in consiglio comunale la necessità di riordinare la cartellonistica perché fosse chiaro cosa era consentito e cosa era vietato. Dopo un anno tutto è rimasto come prima, con i conseguenti dubbi di come comportarsi".

Dunque, in definitiva, al di là della cartellonistica, ecco come si devono comportare i ciclisti che accedono al parco di Villa Olmo: sia che accedano pedalando sia che conducano la bicicletta a mano, possono percorrere solo il viale centrale.