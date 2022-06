Benzina alle stelle come prima dello sconto del Governo

Non si fermano i prezzi di verde e diesel ai distributori, che oggi in città hanno quasi tutti superato i 2 euro. Sul lago va anche peggio: a Bellagio (foto sotto) la verde ha toccato oltre 2.20 al litro. Tutto questo nonostante sia ancora attivo, almeno sino a luglio, lo sconto di 30 centesimi sulle accise fissato dal Governo. Una corsa inarrestabile che va ad aggiungersi ai rincari di gas e corrente e di tutti i beni di consumo, a iniziare dai generi alimentari. Insomma il 2022 rischia di essere per le famiglie un anno terribile dal punto di vista economico, come forse non succedeva almeno dagli anni '70 nel pieno della crisi energetica. A questo punto resta comuqnue da capire cosa succederà da agosto. Di questo passo per rimanare sotto la soglia dei 2.50 euro al litro non è nemmeno detto che basti l'eventuale rinnovo da Roma dello sconto. A determinare i rincari sono la guerra in Ucriana e la speculazione che sta generando, due disastrosi elementi che camminano di pari passo facendo salire il prezzo del carburante alle stelle.