Como, c'è la benedizione delle auto: traffico intenso in centro città

C'è chi ha addirittura invertito il senso di marcia per liberarsi dalla morsa del traffico. Nella mattina del 17 gennaio a Como centro, in viale Lecco, piazza del Popolo e via Manzoni si è formata una lenta coda. A causarla nessun tamponamento o veicolo in panne, bensì la benedizione delle auto. Si tratta della tradizionale benedizione dei veicoli che passano davanti alla chiesa di Sant'Agostino.