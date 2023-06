Barriere antirumore in via San bernardino da Siena: "Saranno riposizionate entro fine anno"

"Entro la fine del 2023, il Comune di Como riposizionerà le barriere fonoassorbenti che fino all’anno scorso proteggevano le abitazioni di Via San Bernardino 32, rimosse durante i lavori del parcheggio della stazione unica di Camerlata e mai reinstallate. Un dato in parte positivo, che indica una luce in fondo al tunnel per gli abitanti del complesso residenziale, ma che comporta altri sei mesi di disagi - dichiara il consigliere regionale del PD, Angelo Orsenigo, commentando l'audizione in commissione regionale Ambiente con il Comune di Como, Arpa Lombardia e il Comitato dei residenti di via San Bernardino, tenutasi questa mattina a Palazzo Pirelli - L'auspicio, condiviso anche dal presidente della commissione regionale, Alessandro Cantoni, è che l'amministrazione comunale proceda il prima possibile alla progettazione e all'assegnazione dei lavori. In gioco c'è la qualità della vita di decine di cittadini"

"Da ormai un anno chi vive nelle case di edilizia residenziale, già al centro di numerose segnalazioni dovute alle cattive condizioni degli alloggi, soffre il forte rumore del traffico di passaggio. Rumore che, come riportato da Arpa, eccede le norme di legge sia di notte che di giorno - spiega Orsenigo - Durante l'audizione di oggi, il Comune di Como ha potuto chiarire il cronoprogramma dei lavori, con una fine della progettazione prevista per luglio, l'appalto delle opere per settembre o ottobre e il completamento dei lavori per la fine del 2023".

Il totale della spesa dovrebbe - conclude Orsenigo - aggirarsi attorno alle 70mila euro. Bene, quindi, che qualcosa si muova, nonostante i tempi lunghissimi e nonostante il fatto piuttosto grave che il progetto della stazione unica non contemplasse un intervento di protezione acustica a tutela dei residenti. Ora è tempo di correre per chiudere finalmente la questione per il bene dei cittadini".