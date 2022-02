Banfi difende l'ospedale Sant'Anna: "Chi ci attacca procura solo allarme"

Dopo le accuse a mezzo stampa di Paolo Furgoni, medico ed ex sindaco di Cernobbio, sull'onda dell'addio al Sant'Anna di tre colleghi del reparto di Urologia, accuse poi cavalcate anche dai sindacati, è arrivata la risposta del direttore generale Fabio Banfi. Parole dure, senza compromessi, rivolte soprattutto a quei professionisti che hanno accusato il Sant'Anna di essere sempre meno "comasco". Le riportiamo di seguito integralmente.

"Le dichiarazioni che vengono rilasciate quotidianamente - afferma Banfi - sono la plastica rappresentazione del rischio, calcolato, cui le organizzazioni vanno incontro quanto si decide di uscire dalla comfort zone della mediocrità. Innovazione, cambiamento e miglioramento sono principi che evidentemente non piacciono a chi ha l'interesse a mantenere uno status quo, sicuramente rassicurante per i professionisti ma poco funzionale alla cura dei cittadini comaschi. Questo è tanto più vero ora che dobbiamo lasciarci alle spalle l'emergenza pandemica e riprendere a pieno ritmo l'attività confrontandoci con numeri e servizi promossi da tutti gli attori del sistema sanitario regionale".

"Come sia possibile sottolineare che nella scelta dei professionisti non si prediligano i comaschi non lo comprendo. Per noi curriculum, professionalità e merito valgono più del luogo di nascita e della residenza. "Concludo - chiosa Banfi - rassicurando che la risposta odierna per me sarà l'ultima perchè non intendo più replicare a chi usa la diffamazione per motivare le proprie scelte. Nessuno dei professionisti che si sono rivolti al giornale mi ha mai cercato o chiesto un appuntamento. Questo nonostante il dialogo con i professionisti sia quotidiano, sia con la direzione generale che con la direzione sanitaria. Si è preferita, invece, la strada dell'intervista, con dichiarazioni che minano la fiducia dei cittadini nei confronti dell'ospedale e che rasentano il procurato allarme e la diffamazione".