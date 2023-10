Bando per il mercatino di Natale a Como: presentate 4 offerte

Sono 4 i soggetti che hanno partecipato al bando indetto dal Comune di Como per allestire il mercatino natalizio in piazza Perretta. Si tratta di un mercatino che dovrà contare 25 casette più altre tre da posizionare in piazza Grimoldi per ospitare associazioni no profit del territorio.

Su chi siano i quattro soggetti (associazioni o società) che hanno partecipato al bando si possono, al momento, solo fare delle ipotesi poiché da Palazzo Cernezzi non trapelano i nomi né alcuni operatori interpellati hanno confermato o smentito di avere partecipato. Restiamo, dunque, nel campo delle indiscrezioni, o meglio, dei rumors. Due associazioni/società avrebbero sede in Brianza, nel Monzese per essere un po' più precisi, Un altro partecipante avrebbe sede a Torino. Il quarto, infine, avrebbe sede proprio a Como (potrebbe trattarsi degli organizzatori della storica Città dei Balocchi, ma non c'è conferma al riguardo).

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando sono scaduti a mezzanotte del 2 ottobre. Il giorno successivo è stata nominata dal Comune di Como la commissione validatrice per la valutazione delle domande pervenute. La commissione si riunirà nei prossimi giorni. Il vincitore del bando si aggiudicherà l'organizzazione del mercatino sia per il Natale 2023 che per quello del 2024.