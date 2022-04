Bancomat in tilt anche a Como e in Lombardia: ecco cosa è successo

Segnalazioni in tutta Italia e in Lombardia oggi venerdì 15 aprile per l'utilizzo del bancomat e i pagamenti per i clienti Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane e Bnl Bnp Paribas. Le innumerevoli segnalazioni anche attraverso il sito Downdetector.

Il problema sembrerebbe in via di risoluzione anche se sono stati già molti i disagi, dato anche l'inizio delle vacanze di Pasqua, dalle 11.45 fino e per 30 minuti il sistema legato a Nexi, come riporta anche il Corriere della Sera non ha funzionato. Solo pochi minuti fa è stata confermata la risoluzione del blocco da Ivano Gabrielli, direttore della Polizia postale che ha comunque dichiarato che proseguiranno accertamenti e verifiche per capire cosa possa essere successo ed evitare che si possa ripetere.

I malfunzionamenti sono iniziati nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 aprile, e non è chiaro a cosa siano dovuti. Diverse le segnalazioni arrivate alle testate Today.it da supermercati, ristoranti e negozi. Problemi con i pagamenti ma non solo, ci sarebbero criticità anche agli sportelli Atm per il ritorno dei contanti.

Si tratterebbe di un problema a livello nazionale, la cui origine per il momento non è stata chiarita.

Secondo le prime informazioni a disposizione, non è stato possibile effettuare prelievi con bancomat e carte di credito dagli sportelli di molti istituti. E i pagamenti vengono respinti ai Pos degli esercizi commerciali.

Tanti disservizi segnalati anche sui social. Al momento non è chiara la natura del problema e non sono state fornite indicazioni specifiche dagli istituti di credito. Il malfunzionamento è generale e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.