A San Fermo in un anno sono nati 1706 bambini

Nel corso del 2023, presso l'ospedale Sant’Anna, sono nati 1706 bambini, di cui 806 femmine e 900 maschi. L'ultima nata, Carlotta, è venuta al mondo alle ore 20.51 del 31 dicembre, con un peso di 3180 grammi. Nel pomeriggio del primo gennaio ancora non era nato il primo bambino dell'anno del Sant'Anna.

Il sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti, ha rappresentato l'amministrazione locale, portando i saluti e consegnando un omaggio floreale alla madre di Carlotta, Adele Bellitto, infermiera del blocco operatorio, e al padre Giovanni Fichera, dipendente dell'ufficio Tecnico di Asst Lariana. Il direttore generale, Luca Stucchi, insieme ad altri rappresentanti, ha visitato i reparti per esprimere i suoi saluti al personale di turno.

Il 20% di tagli cesarei

Il 2023 ha confermato una bassa percentuale di taglio cesareo (20% dei parti), un costante supporto farmacologico per il dolore in travaglio con la partoanalgesia (45% dei travagli), e dati costanti per gravidanze gemellari (1,5%), parti ottenuti mediante PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) (8%), e parti prematuri (7%). C'è stato, tuttavia, un aumento significativo dei casi di patologia della gravidanza ad alta complessità.

Il direttore del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lariana, Paolo Beretta, ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'ospedale come Hub di riferimento per la Medicina Materno-Fetale e la Terapia Intensiva Neonatale. Il peso dei neonati è variato da 480 a 4650 grammi.

Il reparto ha garantito l'ingresso del padre in sala operatoria, promuovendo la partecipazione attiva durante il parto cesareo in elezione. È stato organizzato un percorso assistenziale che favorisce la "golden hour", il primo momento dopo il parto in cui madre e bambino rimangono a stretto contatto.

Il percorso BRO: cos'è

Il percorso nascita ha accentuato l'attenzione sulla fisiologia, con il 25% dei parti avvenuti all'interno del Percorso BRO (a basso rischio ostetrico) gestito direttamente dalle ostetriche. L'ambulatorio BRO assicura servizi sicuri e protetti, con incontri mensili per monitorare la salute della mamma e del nascituro.

L'organizzazione prevede sempre la presenza e l'assistenza di un'ostetrica in caso di ricovero in gravidanza, durante il travaglio e nel post partum. Oltre all'ospedale Sant’Anna, è attivo un ambulatorio BRO anche presso l'ospedale di Cantù.