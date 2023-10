Sembravano due bimbi lasciati soli, invece dietro al cassonetto la mamma rovistava tra i vestiti usati

Un passeggino con due bambini, apparentemente abbandonati sul marciapiedi. Questo è quanto è apparso a un lettore di QuiComo che saliva in via Giussani a Como. Percorse poche decine di metri si è voltato per accertarsi che effettivamente i due bambini fossero da soli ed eventualmente avvisare le forze dell'ordine. Si è accorto a quel punto che i due piccoli non erano stati affatto lasciati incustoditi. Dietro al cassonetto per la raccolta degli indumenti usati c'era la mamma, intenta a rovistare in un sacco depositato vicino al cassonetto per trovare qualche valido vestito da poter prendere.