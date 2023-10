Lago di Como, taxi boat e noleggiatori di barche regalano una giornata indimenticabile ai bimbi disabili

Una giornata che non dimenticheranno, a bordo di motoscafi sul Lago di Como. Ci racconta questa esperienza William che ci tiene molto anche a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile realizzare il sogno di questi bambini "speciali".

"Nella giornata di ieri 8 ottobre, scrive, grazie alla grandissima disponibilità dei taxi boat e dei noleggiatore di barche di Como, abbiamo potuto regalare una nuova e grandissima emozione ad un gruppo di bambini disabili in trattamento presso l'associazione La nostra famiglia di Como.

Con 8 barche abbiamo potuto vedere le meraviglie del Lario, da Como a Laglio, abbiamo potuto mostrare agli occhi gonfi di emozioni e ai volti ricchi di sorrisi dei nostri bambini quanto sia bello il nostro lago visto da una prospettiva diversa.



Un ringraziamento va a: Como taxi boat, Shusciu, Around The Lake, Medeghino, Mostes.

Con le loro barche hanno riempito di gioia delle anime candide. Un ringraziamento speciale ai driver ed al dottor Besana che ha voluto accompagnare personalmente i suoi ragazzi. William".