Tuffi di capodanno nel lago: da Como a Mandello, passando per Argegno

Tradizione lariana vuole che i più temerari sfidino le acque gelide invernali del lago come rituale di buon auspicio per il nuovo anno. E così anche in questo 1° gennaio 2024 c'è chi si è tuffato nel Lario. Un gruppo di un 11 persone ha partecipato all'ormai tradizionale cimento invernale organizzato da Maurizio Casarola davanti al Tempio Voltiano, sotto lo sguardo divertito ma anche incredulo degli astanti, visto il vento e il freddo che imperversavano. "Quest'anno - ha commentato Casarola - abbiamo battuto il nostro record di partecipazione: eravamo in undici, di cui cinque donne. Questo è il decimo anno che organizziamo il bagno di Capodanno".

Anche ad Argegno c'è chi non ha rinunicato a bagnarsi nel lago: si tratta di alcuni volontari dell'associazione Osha di Como (che quest'anno compie 50 anni) e della Croce Rossa di San Fedele Intelvi.

Anche sull'altro ramo del lago, quello lecchese, non sono mancati coraggiosi bagnanti. A Mandello del Lario si sono tuffati in dodici nella fredda mattina del primo dell'anno.