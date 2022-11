Fuochi d'artificio, giochi di luci laser e animazioni per bambini: come sarà il Natale a Como

E' ufficiale, è stato assegnato uno dei bandi per gli eventi e le attrattive del Natale a Como 2022. L'Associazione culturale arti libere di Milano si è aggiudicata il bando per l'allestimento delle casette dei mercatini e per la organizzazione di una serie di eventi ed iniziative.

Le casette dei mercatini natalizi, come è noto, saranno collocate in piazza Cavour e in via Corridoni (zona giardini a lago). Tra loro spiccherà una casetta in particolare, quella di Babbo Natale. Il tenero vecchio dall'abito rosso e bianco sarà presente durante le festività per ricevere le letterine dei bambini (non ci sarà quella che ormai era diventata la tradizionale consegna dei regali ai bambini). Sempre ai più piccoli saranno dedicati una serie di eventi per farli divertire ma per ora non è stato possibile conoscere le iniziative in programma in tal senso. Ma c'è qualcosa che farà piacere anche agli adulti. Verranno allestiti dei giochi di luci laser ma, soprattutto, allo scoccare della mezzanotte il cielo si illuminerà grazie a uno spettacolo pirotecnico. I fuochi d'artificio saranno lanciati dalla diga foranea.