I mobili di tre aziende brianzole nella reggia da 1 miliardo di Putin

Ci sono anche gli arredi di alcune aziende brianzole nella super reggia di Vladimir Putin. Proprio su questi arredi si sofferma a lungo la video inchiesta che Alexey Navalny, il leader dell'opposizione russa avvelenato con il novichok, ha realizzato sulle manie di grandezza e la smania di ricchezza di Putin. Il video è stato pubblicato con tanto di traduzione testuale dal sito Linkiesta. Intorno al 57esimo minuto vengono passati in rassegna alcuni mobili e arredi la cui produzione viene attribuita ad alcune aziende brianzole specializzate nella relizzazione di arredi contract su misura. Ci sono, per esempio, la AB Italia di Cantù, e la Pozzoli e Bellotti di Cabiate. Sedie, divani, letti e mobili di ogni genere realizzati per soddisfare le esigenze di sfarzo di ricchissimi committenti per le loro dimore a dir poco di lusso. Non sembra un caso, stando al commento di Navalny, se per esempio nel sito della AB Italia in un video compare una foto di Putin dopo avere spiegato che "I nostri interlocutori meritano luoghi straordinari dove vivere ed essere protagonisti".

Il video ripercorre brevemente l'ascesa al potere di Putin cercando di gettare luce sulle inquietanti zone d'ombra che caratterizzano il suo successo politico. L'intenzione è esplicitamente quella di tracciare anche un profilo psicologico del leader russo evidenziando la sua avidità e la sua ossessione per la ricchezza. A completezza di questo profilo psicologico Navalny passa in rassegna i lussuosi interni della "reggia" situata sul Mar Nero, dove spiccano, appunto i super arredi "made in Brianza".