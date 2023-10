Autovelox in Ticino: dove saranno nella settimana dal 9 al 15 ottobre

Nuova settimana di controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali ticinesi hanno reso noto, come di consueto, l'elenco settimanale delle località in cui verranno posizionati gli autovelox mobili e semo-stazionari. Dunque, ecco dove dovranno fare particolare attenzione i frontalieri dal 9 al 15 ottobre.

La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano che, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana 41 dal 09.10.2023 al 15.10.2023 nelle seguenti località:

Distretto di Bellinzona

Claro

Bellinzona

Camorino

Castione

Giubiasco

Distretto di Leventina

Polmengo

Prato Leventina

Distretto di Locarno

Losone

Locarno

Solduno

Quartino

Corcapolo

Ascona

Riazzino

Cugnasco

Distretto di Lugano

Davesco-Soragno

Viganello

Carabbia

Mezzovico

Cadempino

Sigirino

Novaggio

Ponte Cremenaga

Canobbio

Caslano

Piodella

Gandria

Molino Nuovo

Croglio

Origlio

Bedano

Agno

Distretto di Mendrisio

Chiasso

Pedrinate

Castel San Pietro

Seseglio

Coldrerio

Controlli della velocità semi-stazionari

Sementina

Castione

Gentilino