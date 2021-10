Autovelox in Ticino: dove saranno nella settimana dal 4 al 10 ottobre

Controlli della velocità in quasi tutti i distretti

La Polizia cantonale e le polizie comunali del Ticino, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, hanno reso note le località dove saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana dal 04 al 10 ottobre 2021:

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Arbedo

Claro

Galbisio

Distretto di Riviera

Lodrino

Cresciano

Biasca

Distretto di Blenio

Corzoneso

Distretto di Locarno

Losone

Quartino

Gerra Gambarogno

Arcegno

Gordola

Tenero

Brione s/Minusio

Ascona

Golino

Riazzino

Locarno

Distretto di Lugano

Banco

Grancia

Gentilino

Paradiso

Monteggio

Croglio

Pura

Arogno

Agno

Loreto

Pazzallo

Muzzano

Sorengo

Gandria

Castagnola

Sessa

Pregassona

Viganello

Distretto di Mendrisio

Ligornetto

Mendrisio

Rancate



Controlli della velocità semi-stazionari a Bodio, Taverne, Breganzona e Novazzano. Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).