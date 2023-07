Controlli della velocità in Ticino: dove saranno gli autovelox questa settimana

Come di consueto la polizia cantonale del Ticino ha reso noto l'elenco delle località in cui saranno dislocati gli autovelox nella settimana dal 24 al 30 luglio 2023. Un'informazione utile ai tanti frontalieri comaschi che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare in Svizzera.

Distretto di Blenio: Malvaglia

Distretto di Riviera: Biasca

Distretto di Bellinzona: Giubiasco, Bellinzona, Gudo

Distretto di Vallemaggia: Riveo, Cevio

Distretto di Locarno: Vira Gambarogno, Minusio, Quartino, Losone, Riazzino

Distretto di Lugano: Ruvigliana, Breganzona, Molino Nuovo, Cassarate, Castagnola, Vezia, Origlio, Savosa, Brusino Arsizio, Viganello, Lugano Centro, Lamone, Taverne, Rivera

Distretto di Mendrisio: Ligornetto, Genestrerio, Riva San Vitale, Mendrisio, Chiasso, Coldrerio

Controlli della velocità semi-stazionari: Villa Bedretto, Airolo, Lumino, Gerra Verzasca, Rivera