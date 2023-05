Autovelox in Ticino: dove saranno dal 22 al 28 maggio

Nuova settimana di controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali di oltre confine hanno reso noto l'elenco delle località in cui saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari. Qui di seguito, dunque, i punti dove si rischia di "incappare" in un autovelox nella settimana dal 22 al 28 maggio 2023.

Distretto di Leventina

Rodi-Fiesso

Distretto di Blenio

Motto

Malvaglia

Distretto di Riviera

Prosito

Biasca

Cresciano

Distretto di Bellinzona

Claro

Gudo

Arbedo

Gnosca

Bellinzona

Giubiasco

Cadenazzo

Sementina

Distretto di Locarno

Intragna

Ascona

Minusio

Losone

Gerra Gambarogno

Locarno

Cavigliano

Distretto di Lugano

Davesco-Soragno

Centro

Melano

Molino Nuovo

Cernesio

Rivera

Mezzovico

Canobbio

Vezia

Brusino Arsizio

Carnago

Agno

Gravesano

Manno

Castagnola

Sonvico

Gentilino

Magliaso

Controlli della velocità semi-stazionari

Sant’Antonino

Gordola

Agra