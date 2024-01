Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 22 al 28 gennaio

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 22 al 28 gennaio 2024. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta.

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Claro

Gnosca

Cadenazzo

Sant’Antonino

Distretto di Locarno

Corcapolo

Ascona

Locarno

Muralto

Ranzo

Gordola

Minusio

Brione sopra Minusio

Losone

Arcegno

Contone

Cugnasco

Solduno

Gerra Piano

Distretto di Vallemaggia

Cevio

Distretto di Lugano

Carabietta

Gentilino

Paradiso

Grancia

Pazzallo

Pambio Noranco

Besso

Cureglia

Roveredo Capriasca

Tesserete

Barbengo

Vaglio

Molino Nuovo

Lugano centro

Gravesano

Manno

Agno

Monteceneri

Savosa

Melano

Distretto di Mendrisio

Genestrerio

Rancate

Controlli della velocità semi-stazionari

Monte Carasso

Rivera

Morbio Inferiore