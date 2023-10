Autovelox in Ticino: dove saranno nella settimana dal 16 al 22 ottobre

Nuova settimana di controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali ticinesi hanno reso noto, come di consueto, l'elenco settimanale delle località in cui verranno posizionati gli autovelox mobili e semo-stazionari. Dunque, ecco dove dovranno fare particolare attenzione i frontalieri dal 16 al 22 ottobre.

Distretto di Blenio

Malvaglia

Distretto di Leventina

Pollegio

Distretto di Riviera

Lodrino

Biasca

Distretto di Bellinzona

Gudo

Claro

Bellinzona

Distretto di Locarno

Gordola

Losone

Piazzogna

Magadino

Minusio

Riazzino

Gerra Verzasca

Ascona

Distretto di Vallemaggia

Riveo

Ronchini

Distretto di Lugano

Monteceneri

Carnago

Gandria

Cassinone

Paradiso

Sessa

Grancia

Montagnola

Pregassona

Agnuzzo

Breganzona

Massagno

Sorengo

Cassarate

Davesco Soragno

Distretto di Mendrisio

Balerna

Coldrerio

Mendrisio

Capolago

Morbio Superiore

Controlli della velocità semi-stazionari

Castione

Gerra Piano

Gentilino

Genestrerio