Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 13 al 19 novembre

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 13 novembre al 19 novembre 2023. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta.

Distretto di Bellinzona

Giubiasco

Bellinzona

Gnosca

Gudo

Cadenazzo

Distretto di Leventina

Giornico

Distretto di Riviera

Lodrino

Distretto di Locarno

Losone

Riazzino

Minusio

Vira Gambarogno

Orselina

Cavigliano

Distretto di Lugano

Muzzano

Molino Nuovo

Albonago

Magliaso

Sessa

Monteggio

Agra

Vico Morcote

Paradiso

Agno

Sorengo

Arogno

Loreto

Bissone

Vezia

Porza

Distretto di Mendrisio

Coldrerio

Riva San Vitale

Castel San Pietro

Capolago

Novazzano

Genestrerio

Balerna

Ligornetto

Morbio Superiore

Stabio

Pedrinate

Controlli della velocità semi-stazionari

Malvaglia

Tenero

Coldrerio