Autovelox su strade a autostrade della Lombardia: la mappa fino al 5 maggio

Nonostane le previsioni meteo che tendono al maltempo, saranno in molti a mettersi in viaggio sulle strade della Lombardia per il ponte dell'1 maggio. Ecco, dunque, che diventa ancor più necessario il lavoro degli agenti della polizia stradale che saranno presenti con i loro autovelox mobili lungo le principali arterie della regione da oggi e fino a domenica prossima, 5 maggio.

Duplice l'obiettivo degli uomini in divisa: da un lato garantire la sicurezza degli automobilisti, dall'altro vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità.

Ecco, comunque, l'elenco completo dei controlli sulle principali strade della Lombardia da oggi e fino a domenica 5 maggio.

Dove saranno gli autovelox fino al 5 maggio

30 aprile 2024

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Comunale SC /Meda - Via Vignazzola MB

1 maggio 2024

Autostrada A / 60 VA

2 maggio 2024

Strada Statale SS / 671 della Valle Seriana BG

3 maggio 2024

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

4 maggio/2024

Autostrada A / 04 Torino-Trieste MI

A / 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS / 671 della Valle Seriana BG

SS / 9 via Emilia LO

5 maggio 2024

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO