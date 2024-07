Autovelox sulle strade della Lombardia, pronti per il primo esodo estivo: la mappa fino al 14 luglio

La polizia stradale come ogni settimana ha pubblicato l'elenco delle strade dove piazzerà gli autovelox temporanei in Lombardia. Ci sono autostrade, provinciali e tangenziali. Iniziano i controlli sulla Milano Genova in vista dei primi esodi estivi.

Nella lista è segnalato dove saranno sistemati gli autovelox nel Comasco e nelle altre province lombarde fino a domenica 14 luglio. Nell'elenco sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto.

L'uso degli autovelox - si legge sul sito della polizia stradale - è "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti" perché "è importante tenere la velocità sotto controllo.

Dove sono gli autovelox in Lombardia fino al 14 luglio

10 luglio

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

11 luglio

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO 1

13 luglio

Strada Statale SS / 9 Dir Tang. Est Lodi LO

Strada Provinciale SP / 233 Varesina VA

SP / 27 della Valle Serina BG

14 luglio

Strada Statale SS / 9 Dir Tang. Est Lodi LO

Strada Provinciale SP / 27 della Valle Serina B