Autovelox su strade e autostrade della Lombardia: la mappa fino all'11 febbraio

Autovelox in autostrade e tangenziali. Ecco dove saranno posizionati in Lombardia durante la settimana da lunedì 5 febbraio a domenica 11. È stato pubblicato l'elenco delle strade dove saranno piazzati i controlli mobili della polizia Stradale. Nella lista sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto. Controlli anche sulla Statale 36.

Dove saranno gli autovelox fino all'11 febbraio in Lombardia

5 febbraio

A21 Torino-Brescia BS

A9 Lainte-Chiasso CO

Media, via Vignazzola MB

6 febbraio

A4 Torino-Trieste MI

Sp639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

7 febbraio

Sp128 Treviglio-Cologno al Serio BG

Sp671 della Valle Seriana BG

Media, via Vignazzola MB

8 febbraio

Sp671 della Valle Seriana BG

9 febbraio

A21 Torino-Brescia BS

Ss9 via Emilia LO

10 febbraio

A7 Milano-Genova PV

A21 Torino-Brescia BS

Ss9 via Emilia LO

1 febbraio

A21 Torino-Brescia BS

Ss9 via Emilia LO

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336, la superstrada per Malpensa: due in direzione ovest, a Cardano al Campo e Inveruno, e due in direzione est, a Lonate Pozzolo e Meseno.