Dove sono gli autovelox questa settimana: la mappa di strade e autostrade della Lombardia

Autovelox in autostrade e tangenziali. Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia durante la settimana da lunedì 19 febbraio a domenica 25. È stato pubblicato l'elenco delle strade dove saranno piazzati i controlli mobili della polizia Stradale. Nella lista sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto. Controlli sono previsti anche sulla A9 e sulla Statale 36.

Autovelox in Lombardia fino al 25 febbraio

19/02/2024

Autostrada A9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Meda - Via Vignazzola MB



21/02/2024

Autostrada A4 Torino-Trieste MI

A7 Milano-Genova PV

Strada Statale SS 36 del lago di Como e dello Spluga LC

SS 671 della Valle Seriana BG

SS 9 Dir Tang. Est Lodi LO



22/02/2024

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS



23/02/2024

Strada Statale SS 9 Dir Tang. Est Lodi LO

Strada Provinciale SP 525 DEL BREMBO BG



24/02/2024

Autostrada A7 Milano-Genova PV

Strada Statale SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa VA

SS 9 Dir Tang. Est Lodi LO

Strada Provinciale SP 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG



25/02/2024

Strada Statale SS / 9 Dir Tang. Est Lodi LO