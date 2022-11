Autostrada chiusa di notte nel tratto da Tavernola a Como Centro

Chiusura programmata sulla A9 Lainate-Como-Chiasso nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2022. Per consentire lavori di pavimentazione dalle 22 di lunedì 28 alle 5 di martedì 29 novembre 2022 sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Itinerari alternativi consigliati

Per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Bellinzona e sulla SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro, attraverso il quale rientrare sulla A9 verso Lainate.

Per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio, Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro, per proseguire verso Lainate.