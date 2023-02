Autostrada A9, nuovi lavori tra Como Centro e Lago fino al 20 maggio

“Traffico rallentato tra Como Centro e Lago di Como dalle ore 21 del giorno 27/02/2023 alle ore 05 del giorno 20/05/2023 per lavori”. Questo è riportato sul sito ufficiale di Autostrade per l’Italia dove viene indicato come ci sarà “traffico rallentato tra Como Centro e Lago di Como dalle ore 21 del giorno 27/02/2023 alle ore 05 del giorno 20/05/2023 per lavori”.

Il comunicato ufficiale

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dopo la sospensione programmata per il periodo invernale, ripartono a partire da lunedì 27 Febbraio le attività di ammodernamento all’interno del fornice Nord della galleria San Fermo.



In questa fase, in particolare, verrà completata la ricostruzione della calotta della galleria, attività che per caratteristiche tecniche specifiche deve essere effettuata in assenza di traffico. Al fine di garantire l’operatività del cantiere, pertanto, nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana verrà installata una deviazione di carreggiata per gli utenti provenienti da Lainate e diretti verso il confine di Stato, in modo da garantire il transito su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

Le attività, come da cronoprogramma concordato con le istituzioni Territoriali, proseguiranno in continuità per concludersi entro la festività della Pentecoste, quando verrà ipristinata la piena fruibilità del tratto, al fine di agevolare anche gli spostamenti estivi degli utenti.



Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto per il periodo delle lavorazioni un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere, anche per supportare l’utenza nelle fasce orarie caratterizzate da maggiori flussi di traffico, nelle giornate del lunedì e del venerdì, nelle fasce orarie del mattino (06:00 – 09:00) e del tardo pomeriggio (16:00-19:00).



Si ricorda inoltre che, è disponibile, anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, il servizio "Cashback" che consente di beneficiare del rimborso tariffario in caso di ritardi sul tratto autostradale interessato dai cantieri di lavoro presenti sulla rete in gestione. Tale servizio è disponibile sull'app Free To X scaricabile dagli store Apple e Google Play.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.