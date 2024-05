Autostrada A9, fine lavori: l'incubo è finito

L'incubo è finito: dalle 5 di oggi mercoledì 8 maggio la circolazione sulla A9, anche nel tratto della galleria di San Fermo, riprenderà a essere fruibile su entrambe le carreggiate. Dopo 5 mesi di cantieri e code finalmente torna la normalità, che però sarà subito messa alla prova dal ponte dell'Ascensione, la festività svizzera che cade il 9 maggio e per cui è previsto, come ogni anno, un grande afflusso in direzione Italia. Lo stesso Touring Club Svizzero ha invitato chi parte per l'Italia passando per il Ticino alla massima prudenza, ipotizzando già da stasera code anche di 10 chilometri che potrebbero ripercuotersi anche prima sulla A2 e poi sul valico di Chiasso-Brogeda.