Chiusure diurne in A9: attenzione allo svincolo di Uboldo

Nella mattina e nel primo pomeriggio del 20 dicembre, sulla tratta autostradale A9 Lainate-Como-Chiasso, sono previste temporanee chiusure allo scopo di consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale. L'intervento mira a migliorare la sicurezza e l'efficienza della viabilità, ma comporterà alcune interruzioni alle seguenti uscite.

Chiusure dalle ore 10 alle 12

La chiusura riguarderà lo svincolo di Uboldo in direzione Lainate. Gli automobilisti che desiderano entrare in direzione Lainate sono invitati a considerare l'opzione di utilizzare lo svincolo di Origgio come alternativa.

Chiusure dalle ore 12 alle 14

La chiusura coinvolgerà lo svincolo di Origgio in direzione Lainate. Per evitare disagi, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo durante questa fascia oraria. Tali misure temporanee sono necessarie per garantire un ambiente sicuro e agevole durante l'esecuzione dei lavori.

Come restare aggiornati

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.