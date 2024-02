A Como entrano in servizio i primi due autobus di linea elettrici

Entrano in servizio sulla rete urbana i primi due autobus elettrici di linea di Como e provincia. Si tratta di una vera e propria novità per il territorio lariano ma che è già diventata una realtà più o meno consolidata in altre città italiane, come Milano (nella foto). Il parco mezzi di Asf Autolinee, dunque, si arricchisce di due nuovi bus "green", la cui livrea è caratterizzata, appunto, dal colore verde. In futuro altri nuovi bus andranno ad aggiungersi alla flotta di Asf. I due nuovi mezzi ecologici a trazione elettrica saranno presentati ufficialmente martedì al Tempio Voltiano e sfileranno, poi, per un breve viaggio inaugurale che avrà partenza da viale Puecher Tempio Voltiano e proseguirà lungo via Vittorio Veneto (contromano), Via Fratelli Rosselli, Via Cavallotti, viale Varese, via Cattaneo, via Battisti, via Sauro, via Bertinelli, Piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, via Bianchi Giovini, Piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli, Lungo Lario Trento, via Fratelli Rosselli, via Vittorio Veneto e ritorno in viale Puecher area Monumento ai Caduti.