Una storia di ordinaria gentilezza sull'autobus da Como a Civiglio

Disservizi, problemi e a volte maleducazione: sono tante le segnalazioni che si ricevono per quanto riguarda gli autobus a Como. Per questo è doveroso raccontare ciò che di positivo accade. Anche se la gentilezza dovrebbe essere la normalità, sappiamo bene che non sempre è così. Per questo piccoli gesti ordinari vengono percepiti come qualcosa di speciale. A dimostrazione di questo il successo del racconto di Riccardo su Sei di Como se -GRUPPO dove spiega la sua esperienza positiva e ci tiene a ringraziare l'autista:

"Vorrei ringraziare l’autista del “giallobus” n.5. Oggi sono arrivato in stazione e dovevo poi andare a Civiglio. Mentre cercavo un taxi è arrivato il bus e ho chiesto se era al capolinea o ripartiva subito. Mi ha risposto che stava ripartendo, nel contempo chiedendomi dove stessi andando. Quando gliel’ho detto, mi ha risposto :“Vada a fare il biglietto, l’aspetto”. Non uso mai i mezzi ma questa gentilezza mi ha stupito. Grazie!".

Molti i commenti degli altri utenti: "È bellissimo quando si hanno queste esperienze. Esiste la gentilezza d’animo, la passione per il lavoro che si fa, esistono questi esseri umani solo che, non fanno rumore. Grazie Riccardo per averlo raccontato!".