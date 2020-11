Autobus Como, Asf riduce le corse extraurbane: i nuovi orari

Dopo un attento monitoraggio, in particolare nelle ultime due settimane, Asf annuncia che è stato riscontrato un forte calo generalizzato di tutta l’utenza, che si è manifestato in maniera particolarmente accentuato sul servizio extraurbano. Dopo un attento e ponderato dialogo con l’Agenzia TPL, dato che sono venute meno le condizioni che hanno richiesto l’istituzione delle corse di rinforzo prevalentemente dedicate all’utenza scolastica, si è scelto a partire da lunedì 16 novembre, di rimodulare i servizi da e per Morbegno e verso la Valle d’Intelvi.

Rimane naturalmente inalterato il servizio urbano di Como.

A seguire l’elenco delle corse interessate

Linea C10:

n. 100901 delle 06.52 da Argegno per Como

n. 100902 delle 14.05 da Como per Argegno

n. 100193 delle 15.45 da Argegno per Como

Linea C19:

n. 190010 delle 06.57 da Dongo per Morbegno

n. 190005 delle 07.45 da Morbegno per Dongo

Linea C20:

n. 200902 delle 05.37 da Como per San Fedele Intelvi

n. 200901 delle 06.32 da San Fedele Intelvi per Argegno

n. 200904 delle 12.30 da Como per Argegno

n. 200903 delle 13.10 da Argegno per Como

n. 200908 delle 14.57 da Argegno per San Fedele Intelvi

n. 200905 delle 15.25 da San Fedele Intelvi per Argegno