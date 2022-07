Carro attrezzi anti-ticinesi in funzione, Rapinese: "Ogni promessa è debito"

Evidentemente il sindaco Alessandro Rapinese diceva sul serio quando in campagna elettorale ha promesso guerra alle auto svizzere parcheggiate in sosta vietata. Aveva parlato di un carro attrezzi dedicato a rimuovere le vetture dei ticinesi che in barba alle norme del codice della strada. Quel carro attrezzi si è materializzato nella serata di sabato 9 luglio in via Grassi, in Ztl, per rimuovere una macchina con targhe ticinesi parcheggiata come se nulla fosse lungo la piccola via vicino a piazza Volta. Raggiunto al telefono il sindaco Rapinese si è limitato a commentare: "Ogni promessa è debito"