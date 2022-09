Auto svizzere in divieto di sosta a Cernobbio: "Servirebbe Rapinese anche da noi"

La foto, pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Cernobbio se...", ritrae un'auto ticinese posteggiata a cavallo di due posti destinati ai residenti. I commenti che ne conseguono sono molto simili a quelli di altri post "anti-ticinesi". Ci si lamenta per la mancanza di rispetto degli automobilisti svizzeri che vengono in Italia e si aggirano nelle città di confine guidando in barba alle norme del codice della strada. Ecco allora che l'esasperazione porta un commentatore a desiderare di avere qualcuno che affronti il problema di petto. E chi potrebbe mai essere questo qualcuno? "Forse servirebbe Rapinese anche da noi". In effetti non è un caso che un carro attrezzi proprio questa mattina (18 settembre) si è portato via una Mini con targa ticinese in sosta vietata in via Borsieri.

Insomma, il caso del sindaco di Como Alessandro Rapinese che ha dichiarato guerra agli automobilisti svizzeri che parcheggiano in modo per così dire fantasioso, rischia di fare scuola. Ma rischia di fare scuola anche oltre confine dove sembra che qualcuno abbia deciso di reagire alla rigidità del primo cittadino comasco. Come riportato dal sito CiaoComo.it a Lugano sul parabrezza di molte auto italiane in sosta (regolare) sono stati lasciati dei volantini che riportano la minaccia di chiamare la polizia in caso di sosta prolungata oltre l'orario consentito.

La "faida" tra automobilisti italiani e ticinesi è confermata anche dalla presenza di gruppi Facebook dedicati a raccogliere foto di macchine con targa italiana o svizzera (a seconda del gruppo in cui vengono postate) per mostrare l'inciviltà degli uni o degli altri.