Guida per le vie del centro di Como e la macchina arriva indisturbata sotto il Duomo

Di parcheggi strani e in divieto di sosta ne abbiamo visti tanti ma questo scatto di Giovanni è davvero incredibile: una macchina (a targa svizzera) praticamente sotto il Duomo a Como. "Effettivamente all'entrata del duomo non ho visto divieti di entrata per auto", scrive per sdrammatizzare chi ha fatto la foto. Qualcuno ipotizza che si sia trattato di un errore del navigatore ma comunque tutti si domandano come abbia fatto ad arrivare fin lì.