Auto in coda sulla Lariana: è colpa dei lavori delle paratie

Ancora una mattina di passione per gli automobilisti che devono raggiungere Como provenendo dai paesi rivieraschi della sponda orientale o dal Triangolo Lariano. I lavori del cantiere delle paratie ha reso necessario restringere la carreggiata del lungolago. Una corsia è stata occupata dal cantiere per poter effettuare meglio e in sicurezza i lavori di posa delle palancole, fase molto delicata e importante per il completamento del progetto anti-esondazione. Risultato: tutti in coda sulla Lariana. Alcune segnalazioni di lettori rimasti in coda lamentano l'assenza di vigili che regolino il traffico nello snodo di Piazza Matteotti-Sant'Agostino.