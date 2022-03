Attraversamento rospi tra Pognana Lario e Lezzeno: si cercano volontari urgentemente

Anche quest'anno torna l'attraversamento in massa dei rospi. I simpatici anfibi si muovono in massa dalle zone verdi del Triangolo Lariano verso il lago per deporre le uova. Un momento che dovrebbe portare a nuova vita ma che per loro rischia di trasformarsi in una ecatombe. Attraversando la strada molti verrebbero schiacciati dalle auto in transito se non ci fossero squadre di volontari che li aiutano a raggiungere il lago sani e salvi.

Uno dei referenti degli "angeli custodi" dei rospi è ?Paolo Bonanomi che lancia un appello per reclutare volontari: "Da metà marzo e in genere fino a fine aprile inizio maggio, assistiamo alla migrazione dei rospi verso il lago. Un fenomeno, questo, che assume proporzioni notevoli nella zona di Lezzeno, Nesso e Pognana Lario. Senza l'aiuto dei volontari e delle associazioni animaliste assisteremmo a una notevole morìa. Il nostro compito è quello di installare alcune barriere che fermino i rospi o che li indirizzino verso i sottopassi dove scorrono i piccoli corsi d'acqua. Quelli che si bloccano alle barriere vengono messi in secchi e portati a mano al lago. Per fare questo lavoro abbiamo bisogno di tanti volontari perché richiede impegno sette giorni su sette".

Da qui l'appello a contattare il 392.9967881 per rendersi disponibili. Può davvero essere l'opportunità per fare un'esperienza diversa e nello stesso tempo utile al mondo animale. E' necessario munirsi di una torcia, di guanti (i rospi sono animali a sangue freddo e non possono essere toccati con le mani nude) e di un giubbetto catarifrangente. Il giubbetto è indispensabile perché il lavoro si svolge nelle ore notturne. "I rospi sono animali notturni - spiega Paolo Bonanomi - e cominciano a spostarsi dopo il tramonto. Noi li aiutiamo finché la strada è trafficata. In genere verso mezzanotte sospendiamo il lavoro e lo riprendiamo il giorno dopo".