Il locale At Home ha chiuso. Riaprirà con un nuovo nome e una nuova gestione

Il locale At Home ha chiuso i battenti. Per sempre. O meglio, il locale potrebbe riaprire già nelle prossime settimane ma sotto una nuova gestione e, soprattutto, con un nuovo nome. Certamente a molti non sarà sfuggito il fatto che negli ultimi mesi la serranda del bar di via Porta 16, in centro storico, è rimasta costantemente abbassata. Il locale, infatti, è chiuso dal 1° marzo. Una chiusura arrivata in sordina, senza annunci, nenache un post sui social. Davide Anzaldi, uno dei soci dell'At Home ha spiegato il motivo di tale decisione: "Il locale andava bene e dopo il covid l'attività aveva ripreso alla grande, ma è arrivata un'offerta da una persona interessata a subentrare. L'abbiamo valutata e alla fine abbiamo deciso di cedere l'attività. Io personalmente sono stato aiutato nella decisione anche dal fatto ho dei progetti in Emilia Romagna, dove infatti mi sono trasferito".