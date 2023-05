Lago di Como, la mega asta di Ferrari a Villa Erba: tra loro anche la mitica F40 di Prost

Sarà l'asta dei record quella che si terrà il 20 maggio 2023 nella splendida cornice di Villa Erba sul Lago di Como. Presenti ben 27 i modelli provenienti da 3 collezioni diverse. La collezione Aurora, come riportato su Corriere.it, arriva dalla Svezia ed è composta da 14 vetture (non solo Ferrari). La Black on Black invece è formata in prevalenza da Ferrari nere.

Il viaggio attraverso queste splendide auto parte da una Ferrari 250 GT SWB Berlinetta di Scaglietti del 1961 (la cui base d’asta è di 7,5 milioni) fino alla nuovissima Ferrari Monza Sp1 del 2020 che sarà battuta tra i 2,5 e i 3 milioni.

La F40 di Prost

Tra tutte non mancherà la F40 che è davvero entrata nella storia di tutti gli appassionati e non solo. Fresca di restauro si stima possa essere battuta per una cifra di 3 milioni di euro. È il modello privo di catalizzatore e di sospensioni regolabili che ha la certificazione di Ferrari Classiche e che ne attesta la completa originalità di ogni sua componente. In realtà Prost non guidò mai questa macchina ma la autografò e poi venne acquistata da Graham de Zille.

Tra le altre star dell'asta anche una 250 GT SWB Berlinetta che può vantare un cameo nel famosissimo film "Un maggiolino tutto matto" del 1968. Il suo valore? Oltre 8 milioni di euro.