Asst Lariana, il professor Maurizio Bignami nominato direttore scientifico

La direzione strategica di Asst Lariana ha deliberato l’istituzione della funzione di direttore scientifico e l’incarico è stato assegnato al professor Maurizio Bignami, primario di Otorinolaringoiatria e docente all’Università degli Studi dell’Insubria. L’istituzione della funzione è legata all’ingresso di Asst Lariana nella rete formativa dell’Università degli Studi dell’Insubria: la collaborazione avviata con la Scuola di Medicina e con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia risale al 2018 ed Asst Lariana è sede di tirocinio per gli studenti del corso in Medicina e Chirurgia e del corso in Odontoiatria e Protesi dentaria, attività che si affianca ai corsi universitari già attivi da anni come il corso di laurea per Infermiere professionale. “Abbiamo ritenuto di qualificare ulteriormente l’attività scientifica e di ricerca espletata all’interno di Asst Lariana - spiega il direttore generale Fabio Banfi - e il professor Bignami è dotato delle necessarie competenze, capacità e professionalità”. Il professor Bignami eserciterà la sua funzione in supporto alla direzione sanitaria, affiancandosi ai due direttori di Dipartimento Funzionale per le aree di Medicina e Chirurgia. Supporterà, inoltre, lo sviluppo delle relazioni e delle collaborazioni con il mondo universitario, rafforzando l’impegno aziendale nella formazione scientifica degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca e migliorando ulteriormente i programmi di sviluppo professionali dei dirigenti sanitari. Il direttore scientifico sar