Emergenza Covid, visite (per errore) di domenica: Asst lariana sta contattando tutti i pazienti per cambio data

Nel riprogrammare le prenotazioni sospese a causa dell'emergenza Coronavirus, si è verificato un problema tecnico che ha comportato, per il mese di agosto, l'assegnazione di appuntamenti di domenica. Gli utenti con indicazione per la giornata odierna di visita/prestazione ambulatoriale sono stati avvisati stamattina con mail.

Nello scusarsi per il disguido, Asst Lariana comunica che nei prossimi giorni tutti i pazienti saranno ricontattati per la prenotazione corretta.

