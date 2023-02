La dottoressa Brunella Mazzei nominata direttore sanitario di Asst Lariana

“La dottoressa Brunella Mazzei vanta una consolidata esperienza di direzione in ambito ospedaliero. Ha ricoperto ruoli di direttore medico di presidio presso diverse strutture e di direzione sanitaria aziendale a favore dell'ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio. Il suo curriculum professionale incontra il profilo di crescita della nostra azienda chiamata oggi a privilegiare uno sviluppo co-evolutivo del polo ospedaliero e di quello territoriale. Ringrazio il dottor Roberto Pusinelli, direttore del Dipartimento Emergenza - Urgenza di Asst Lariana, che si è fatto generosamente carico di questo duplice ruolo in un momento particolarmente critico per i pronto soccorso”. Il direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi ha firmato la nomina del nuovo direttore sanitario, nomina resasi necessaria a seguito del pensionamento del dottor Matteo Soccio. La dottoressa Mazzei prenderà servizio il prossimo 20 febbraio.

“Sono felicissima di poter perfezionare con questo incarico le mie competenze professionali e ringrazio il dottor Banfi per la fiducia. Asst Lariana è un’azienda importante e che vanta una consolidata tradizione nel rapporto tra ospedale e territorio”. Laureata in Medicina all’Università di Pavia, una doppia specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Organizzazione e Tecnica ospedaliera e in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica, la dottoressa Mazzei ha ricoperto il ruolo di ispettore sanitario, ha lavorato nella Direzione Medica del San Carlo Borromeo di Milano, è stata vice direttore medico di presidio all’Ospedale Civile di Legnano, direttore medico di presidio a Tradate, direttore sanitario a Busto Arsizio nonché direttore del Distretto Varese e direttore del Dipartimento funzionale di Prevenzione di Asst Sette Laghi.