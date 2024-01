Asst Lariana, completata la nuova direzione strategica

Il direttore generale di Asst Lariana, il dottor Luca Stucchi, ha provveduto oggi a completare la squadra della nuova direzione strategica nominando come direttore amministrativo il dottor Giacomo Boscagli e come direttore socio sanitario l’ingegner Maurizio Morlotti. E’ confermata alla direzione sanitaria la dottoressa Brunella Mazzei.

Il dottor Giacomo Boscagli, classe 1975, arriva da Asst Brianza dove dall’ottobre 2022 ricopriva l’incarico di direttore facente funzioni della struttura complessa Controllo di gestione. Solo per citare i più recenti ruoli ricoperti, da agosto 2021 a settembre 2022 è stato direttore dell’unità organizzativa di Regione Lombardia “Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca” per il territorio della Provincia di Monza e Brianza e della Città Metropolitana di Milano; da agosto 2020 a luglio 2021 ha ricoperto in Areu il ruolo di direttore delle strutture complesse Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse Umane; dall’ottobre 2019 a luglio 2020 è stato all’Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli come direttore del Dipartimento Amministrativo nonché direttore della struttura complessa Personale-Organizzazione- Pianificazione e della struttura complessa Controllo di Gestione e Sistemi Informativi; da maggio 2010 a settembre 2019 alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori è stato direttore della struttura complessa delle Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione e della struttura Controllo di Gestione. E’ laureato in Management dell’Innovazione e Imprenditorialità (Università degli Studi di Milano), in Economia Europea (Università degli Studi di Milano) e in Lettere Moderne (Università Cattolica del Sacro Cuore); ha conseguito un master in Business Administration (Bocconi).

L’ingegner Maurizio Morlotti, classe 1975, da febbraio 2019 ad oggi ha ricoperto il ruolo di direttore socio sanitario in Asst Valcamonica dove ha progettato, sviluppato e diretto percorsi di integrazione ospedale-territorio e strutturato organizzativamente il Polo Territoriale; da luglio 2017 a febbraio 2019 all’Asst Lecco ha ricoperto il ruolo di responsabile facente funzioni della struttura complessa Gestione Operativa, da giugno 2010 a febbraio 2019 sempre all’Asst Lecco è stato direttore della struttura complessa Ingegneria Clinica, struttura nella quale dal 2008 al 2010 aveva ricoperto l’incarico di responsabile; da novembre 2000 a luglio 2008 ha lavorato all’Ingegneria Clinica della Fondazione Centro San Raffaele. E’ laureato in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano; ha frequentato numerosi corsi tecnici in Italia e all’estero e ha partecipato per diversi anni al Programma di valutazione delle Tecnologie Sanitarie di Regione Lombardia, prima come membro del Tavolo Tecnico Regionale per l’appropriatezza in Medicina e successivamente della Commissione per le Tecnologie emergenti.