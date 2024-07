Asst Lariana, a Como due giovani professionisti nell’équipe di Dermatologia

Volti giovani nell’equipe della Dermatologia - IST di Asst Lariana, operativa all’interno della Casa di Comunità Napoleona a Como. Alla struttura, diretta dalla dottoressa Amelia Locatelli, nei mesi scorsi sono infatti arrivate nuove forze: il dottor Giovanni Fiorillo, 30 anni, laureato all’Università La Sapienza di Roma, e il dottor Edoardo Mora, 29 anni, laureato all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, entrambi medici specializzandi in Dermatologia e Venereologia, il primo in Humanitas e il secondo all’Università di Parma.

I due professionisti sono entrati a far parte del team di Asst Lariana grazie al cosiddetto “Decreto Calabria” (2018) che dà la possibilità alle aziende sanitarie di assumere a tempo determinato i medici specializzandi a partire dal secondo anno di corso, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specialità.

“Credo si tratti di una ricca esperienza formativa per noi giovani medici - spiegano Fiorillo e Mora - perché, già durante il periodo di specializzazione, abbiamo la possibilità di lavorare con i pazienti, di apprendere dai colleghi più esperti e di comprendere le dinamiche delle strutture sanitarie”. “La Dermatologia negli ultimi anni è tra le specialità più colpite dalla carenza di personale e quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi professionisti - sottolinea la dottoressa Locatelli - Gli ambiti di lavoro sono molteplici: dall’oncologia cutanea sia per l’approccio chirurgico sia per i follow up, alla dermatologia d’urgenza, alle patologie allergologiche e infiammatorie cutanee gravi, al centro per le malattie a trasmissione sessuale”.

Nella struttura è attivo un ambulatorio di vulnologia per la diagnosi e la cura delle ulcere cutanee rivolto all’utenza esterna, che collabora con i servizi territoriali ADI e gli infermieri di Famiglia e di Comunità per la gestione di soggetti fragili.

Altra importante realtà è il Centro per la diagnosi e cura della psoriasi che offre differenti tipologie di trattamento: dalla fototerapia (PUVA, UVBnb), alla terapia farmacologia con farmaci convenzionali e biologici, oltre che l’attività di medicazione. Proprio per questa attività Asst Lariana è in procinto di pubblicare un avviso pubblico per assumere un nuovo medico (qui tutte le indicazioni).

La Dermatologia, infine, ha un’area dedicata al Day Hospital, alle MAC (Macroattività Ambulatoriali Complesse) e un servizio di medicazioni che consentono di erogare terapie farmacologiche o topiche ai casi più complessi che un tempo richiedevano la degenza.