Le associazioni ambientaliste in Regione contro la strada di Scarenna (Asso)

A Scarenna, frazione di Asso, una frana nel 2010 ha interrotto il collegamento con Caslino d’Erba. Da allora, la frazione - 1800 abitanti - rimane raggiungibile soltanto attraverso un ponte. Per questo lunedì 26 febbraio si è tenuto un incontro a palazzo Pirelli tra il sindaco di Caslino d’Erba Marcello Pontiggia, del Comune di Asso Tiziano Aceti, del Comune di Canzo Giulio Nava e della presidente della Comunità montana Triangolo Lariano Patrizia Mazza e la Regione dove però non sono state "invitate" le associazioni ambientaliste che si occupano da qualche anno proprio della tutela dell’area agricola di Scarenna "minacciata" dal progetto di una strada lungo il Lambro preparato dalla Comunità Montana Triangolo Lariano.

"Questo progetto, scrivono gli ambientalisti in un comunicato, vorrebbe essere l’alternativa al tracciato stradale, interrotto 14 anni fa da una frana, che correva ai piedi della montagna. L’attività di informazione al territorio con la presentazione e la discussione dei progetti è stata fatta dalle associazioni, che hanno supplito ad una mancanza delle istituzioni preposte a cominciare dalla CMTL stessa.

La richiesta iniziale alla Commissione Regionale era quella di essere sentiti nella passata seduta del 26 febbraio, per evitare di impegnare i rappresentanti delle istituzioni in incontri successivi sullo stesso tema, e anche per continuità logica della trattazione, risparmiando inutili duplicazioni di appuntamenti e trattando tutto più compiutamente in un’unica seduta.

Un'area per il turismo

Visto che così non è stato le associazioni chiedono comunque di essere sentite presto. Vorrebbero sottolineare che spesso si parla solo di strada come se si fosse in uno spazio vuoto o residuale da riempire, quando invece ci si trova in un’area agricola con un’attrattività turistica inespressa: la conservazione del territorio è il punto di forza di un percorso ciclopedonale che attraversi da Erba la valle lungo la rete ferroviaria Trenord, portando alla riscoperta di Asso e delle sue frazioni.

Già oggi l’area libera dalle automobili è molto frequentata da camminatori e ciclisti locali. A 14 anni dalla frana anche le prospettive stanno cambiando. La Comunità Montana approvando il progetto “Borgo Ospitale”, nel Verbale della Giunta Esecutiva N. 105 del 21.07.20 premette che "il turismo rappresenta un’ottima, se non l’unica, opportunità per lo sviluppo locale nel territorio del Triangolo Lariano, anche in considerazione del declino non rimediabile delle attività artigianali e di piccolo commercio".

Giova ricordare che sono state raccolte più di 1000 firme contro la strada lungo il Lambro e che un buon numero di abitanti della frazione sono contrari alla riapertura, poiché in tal modo aumenterebbe il traffico di attraversamento della frazione.

Si chiede dunque alla Commissione regionale di capire le prospettive di un territorio e non semplicemente di trovare un progetto per un finanziamento erogato, per questo è importante che si faccia un quadro completo della situazione ascoltando diversi punti di vista, e completando le informazioni a volte lacunose o tecnicamente errate rilasciate da qualche partecipante della passata seduta. Firmato da Circolo Ambiente Ilaria Alpi, Gruppo Naturalistico della Brianza, Legambiente Lombardia".