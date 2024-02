PM10 nell'aria di Como: in 17 anni i giorni di superamento dei limiti sono diminuiti di sette volte

Sostenibilità è una delle parole chiave che caratterizzano la nuova legislatura della Regione Lombardia e che può e deve essere declinata nei suoi elementi fondanti: possiamo quindi parlare di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È il tema affrontato dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, intervenuto questa mattina alla Winter school di Motore sanità a Villa Erba di Cernobbio.

"Innovazione e ambiente - ha sottolineato - vanno di pari passo. Coniugare questi aspetti significa garantire ai cittadini una migliore qualità della vita e standard di salute più elevati. La sostenibilità ambientale - ha affermato l'esponente della giunta regionale - deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica delle imprese. La chiave giusta per coniugare queste esigenze è l'innovazione. Nel 2023 in Lombardia abbiamo registrato i dati migliori sulla qualità dell'aria da quando abbiamo attivato i monitoraggi. Sempre nel 2023 i giorni di superamento della media giornaliera di 50 mg/m3 di PM10 a Como sono stati 15. Nel 2006 erano 102. Gli investimenti fatti dalla Regione e dalle imprese e i comportamenti virtuosi dei cittadini hanno portato a un costante calo delle emissioni".

Per il 2024, ha illustrato Maione, "sono previsti interventi da 6 milioni per il rinnovo del parco veicoli delle aziende, 23 milioni per la sostituzione degli impianti a biomassa legnosa e altri due bandi in fase di progettazione per le autovetture dei privati e per l'interramento degli effluenti di allevamento".

"Anche sui percorsi di bonifica - ha concluso l'assessore Maione - stiamo accelerando con ricerca e con metodi di intervento innovativi e l'obiettivo di collaborazione con i privati. In provincia di Como, grazie agli interventi della Regione Lombardia e degli enti territoriali, sono 87 i siti con procedimento di bonifica concluso, altri 24 siti con interventi di bonifica già in corso o conclusi in attesa di collaudo o certificazione".