Riapertura nidi: "Se accompagno mio figlio dentro l'asilo, sua sorella deve aspettare da sola in strada"

B.C ci contatta per esporci un problema organizzativo non da poco che è insorto (o meglio insorgerà il 14 settembre) dopo che sono state rese note le regole per i genitori da parte degli asili nido. Ci scrive:

«Un esempio pratico: all'asilo di via Briantea (ma penso ovunque) una sola persona dovrà accompagnare il bambino alla scuola materna in un arco di tempo di quindici minuti. I bambini della scuola materna, com'è noto vanno accompagnati in classe e consegnati alla maestra. Ma se quel bambino ha un fratellino/sorellina che frequenta, per esempio, la vicinissima scuola di via Fiume e che entra più tardi ebbene udite, udite, quel fratellino o quella sorellina non potranno accedere nella scuola materna nemmeno nel cortile. Dovranno essere lasciati all'esterno della scuola ovvero sul marciapiede peraltro stretto di via Briantea con tutti i pericoli del caso. E' fattibile? Credo proprio che genitori e nonni che hanno un problema simile non siano pochi. Personalmente preferirei prendermi una denuncia per inosservanza delle regole anti-Covid entrando all'asilo col fratellino/sorellina piuttosto che prendermi una denuncia per abbandono di minore lasciando sul marciapiede un bambino di età compresa tra i sei e i nove anni col rischio che possa essere investito da un'auto nonchè con altri tipi di rischi che ogni genitore teme».

Contattata al telefono, la signora B.C. ha spiegato di aver espresso le sue perplessità durante la riunione con le maestre dell'asilo ed ha fatto presente questo problema ma che le stesse si attengono a quelli che sono i protocolli imposti. Come faranno tutti i genitori con due figli da accompagnare in scuole diverse? Di certo i bambini delle elementrari non possono essere lasciati in mezzo ad una strada, esposti a tutti i pericoli. Così come non sempre sono disponibili nonni o entrambi i genitori per portare separatamente i figli nelle diverse scuole...